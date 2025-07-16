Стали известны результаты жеребьёвки группового этапа мужской Лиги чемпионов

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В Люксембурге состоялась жеребьёвка группового этапа мужского розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2025/2026. 20 команд распределили по пяти группам. 18 участников уже известны, ещё две команды определятся по результатам квалификации.

Лига чемпионов сезона-2025/2026. Мужчины. Групповой этап:

группа A: «Трентино» (Италия), «Зираат Банкасы» (Турция), «Тур» (Франция) и команда, прошедшая квалификацию;

группа B: «Люблин» (Польша), «Галатасарай» (Турция), «Руселаре» (Бельгия), «Халкбанк» (Турция);

группа C: «Берлин» (Германия), «Перуджа» (Италия), «Лви Прага» (Чехия) и команда, прошедшая квалификацию;

группа D: «Заверце» (Польша), «Люнебург» (Германия), «Лиссабон» (Португалия), «Ресовия» (Польша);

группа E: «Чивитанова» (Италия), «Варшава» (Польша), «Лёвен» (Бельгия), «Монпелье» (Франция).