Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Канада — Словения. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Стали известны результаты жеребьёвки группового этапа мужской Лиги чемпионов

Стали известны результаты жеребьёвки группового этапа мужской Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

В Люксембурге состоялась жеребьёвка группового этапа мужского розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2025/2026. 20 команд распределили по пяти группам. 18 участников уже известны, ещё две команды определятся по результатам квалификации.

Лига чемпионов сезона-2025/2026. Мужчины. Групповой этап:

группа A: «Трентино» (Италия), «Зираат Банкасы» (Турция), «Тур» (Франция) и команда, прошедшая квалификацию;

группа B: «Люблин» (Польша), «Галатасарай» (Турция), «Руселаре» (Бельгия), «Халкбанк» (Турция);

группа C: «Берлин» (Германия), «Перуджа» (Италия), «Лви Прага» (Чехия) и команда, прошедшая квалификацию;

группа D: «Заверце» (Польша), «Люнебург» (Германия), «Лиссабон» (Португалия), «Ресовия» (Польша);

группа E: «Чивитанова» (Италия), «Варшава» (Польша), «Лёвен» (Бельгия), «Монпелье» (Франция).

Материалы по теме
Последний шанс прорваться в финал! Расклады перед третьим этапом мужской Лиги наций
Последний шанс прорваться в финал! Расклады перед третьим этапом мужской Лиги наций
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android