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Федоровцева сыграет против Толок на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2025/2026

В Люксембурге состоялась жеребьёвка группового этапа женского розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2025/2026. 20 команд распределили по пяти группам. 16 участников уже известны, ещё две команды определятся по результатам квалификации.

Лига чемпионов сезона-2025/2026. Женщины. Групповой этап:

группа A: «Вакифбанк» (Турция), «Савино Дель Бене» (Италия), «Альба-Блаж» (Румыния) и команда, прошедшая квалификацию;

группа B: «Фенербахче» (Турция), «Будовлани Лодзь» (Польша), «Игор Горгондзола» (Италия) и команда, прошедшая квалификацию;

группа C: «Милан» (Италия), «Экзачибаши» (Турция), «Железничар» (Сербия) и команда, прошедшая квалификацию;

группа D: «Имоко Конельяно» (Италия), «ЛКС Лодзь» (Польша), «Дрезднер» (Германия), «Зерен Спор» (Турция);

группа E: «Жешув» (Польша), «Шверинер-Палмберг» (Германия), «Париж» (Франция) и команда, прошедшая квалификацию.