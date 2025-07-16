Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Канада — Словения. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Федоровцева сыграет против Толок на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2025/2026

Федоровцева сыграет против Толок на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

В Люксембурге состоялась жеребьёвка группового этапа женского розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2025/2026. 20 команд распределили по пяти группам. 16 участников уже известны, ещё две команды определятся по результатам квалификации.

Лига чемпионов сезона-2025/2026. Женщины. Групповой этап:

группа A: «Вакифбанк» (Турция), «Савино Дель Бене» (Италия), «Альба-Блаж» (Румыния) и команда, прошедшая квалификацию;

группа B: «Фенербахче» (Турция), «Будовлани Лодзь» (Польша), «Игор Горгондзола» (Италия) и команда, прошедшая квалификацию;

группа C: «Милан» (Италия), «Экзачибаши» (Турция), «Железничар» (Сербия) и команда, прошедшая квалификацию;

группа D: «Имоко Конельяно» (Италия), «ЛКС Лодзь» (Польша), «Дрезднер» (Германия), «Зерен Спор» (Турция);

группа E: «Жешув» (Польша), «Шверинер-Палмберг» (Германия), «Париж» (Франция) и команда, прошедшая квалификацию.

Материалы по теме
Стали известны результаты жеребьёвки группового этапа мужской Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android