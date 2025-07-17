Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин 16 июля

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В среду, 16 июля, продолжился розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин 16 июля:

Аргентина — Бразилия — 1:3 (21:25, 23:25, 26:24, 18:25);

Турция — США — 0:3 (24:26, 21:25, 27:29);

Германия — Япония — 1:3 (25:21, 20:25, 23:25, 20:25);

Китай — Франция — 1:3 (25:22, 22:25, 23:25, 16:25);

Украина — Нидерланды — 3:2 (25:21, 20:25, 20:25, 26:24, 15:13);

Сербия — Италия — 0:3 (15:25, 14:25, 16:25);

Иран — Польша — 2:3 (19:25, 25:23, 18:25, 25:21, 8:15);

Канада — Словения — 1:3 (25:21, 21:25, 19:25, 21:25).

Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не допущена к розыгрышу по политическим причинам.