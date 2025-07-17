Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин на 17 июля

Сегодня, 17 июля, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием нового игрового дня.

Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин 17 июля (время — московское):

9:30. Турция — Германия;

13:20. Аргентина — Япония;

17:30. Китай — Иран;

17:30. Украина — Италия;

21:00. Куба — Польша;

21:30. Нидерланды — Словения.

Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не допущена к розыгрышу по политическим причинам.

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