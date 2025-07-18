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Начало прямой трансляции матча Бразилия — Япония на платформе Okko и «Чемпионата»

Начало прямой трансляции матча Бразилия — Япония на платформе Okko и «Чемпионата»
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18 июля в 13:20 по московскому времени на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция игры предварительного этапа Лиги наций по волейболу среди мужчин между сборными Бразилии и Японии.

Лига наций (м) . Предварительный этап
18 июля 2025, пятница. 13:20 МСК
Бразилия
2-я партия
1 : 0
Япония
Бразилия: Соуза, Гонсалвес, Фернандес, Биспо, Онорато, Нунес да Кунья Джуниор, Крелинг, Насименто, Лукарелли, Бенто Бучмеюк, Бергман, Гуалберто, Шизоба, Соуза
Япония: Мияура, Ямаути, Оя, Томита, Такахаси, Огава, Каи, Нисимото, Нисияма, Ямамото, Эйро, Эбадедан-Дан, Ямазаки, Сато

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги наций (м)
Турнирная таблица Лиги наций (м)
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