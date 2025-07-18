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Куба — Франция. Прямая трансляция
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ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
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17:30 Мск
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Начало прямой трансляции матча Лиги наций Куба — Франция на платформе Okko и «Чемпионата»

Начало прямой трансляции матча Лиги наций Куба — Франция на платформе Okko и «Чемпионата»
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18 июля в 17:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция игры предварительного этапа Лиги наций по волейболу среди мужчин между сборными Кубы и Франции.

Прямая трансляция матча
Прямая трансляция матча
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Лига наций (м) . Предварительный этап
18 июля 2025, пятница. 17:30 МСК
Куба
3-я партия
1 : 1
Франция
Куба: Массо, Мельгарехо, Консепсьон, Гомес, Атьес, Биссет, Камино, Лопес, Суарес, Алонсо, Гутьеррес, Эррера, Фиэль, Тондике
Франция: Шиненьезе, Гребенников, Тоньютти, Бризар, Ле Гофф, Энно, Клевено, Луати, Дьез, Фор, Карле, Гейе, Юэтс, Потрон

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги наций (м)
Турнирная таблица Лиги наций (м)

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