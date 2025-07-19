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Начало прямой трансляции матча Лиги наций Сербия — Канада на платформе Okko и «Чемпионата»

Начало прямой трансляции матча Лиги наций Сербия — Канада на платформе Okko и «Чемпионата»
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19 июля в 17:30 по московскому времени на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция игры предварительного этапа Лиги наций по волейболу среди мужчин между сборными Сербии и Канады.

Лига наций (м) . Предварительный этап
19 июля 2025, суббота. 17:30 МСК
Сербия
Окончен
3 : 1
Канада
Сербия: Лубурич - 20, Ивович - 14, Неделькович - 13, Брборич - 6, Машулович - 5, Йовович - 2, Перич - 1, Николич, Ристич, Негич, Гайович, Стефанович, Тодорович, Кулпинац
Канада: Хофер - 15, Хеслинга - 14, Кентшински - 11, Гайма - 9, Маккарти - 7, Эльгерт - 2, Варга - 2, Кэнэм - 1, Херр, Эльсер, Хоу, Янг, Луи, Каррье

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги наций (м)
Турнирная таблица Лиги наций (м)
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