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Начало прямой трансляции матча Лиги наций США — Япония на платформе Okko и «Чемпионата»

Начало прямой трансляции матча Лиги наций США — Япония на платформе Okko и «Чемпионата»
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20 июля в 13:20 по московскому времени на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция игры предварительного этапа Лиги наций по волейболу среди мужчин между сборными США и Японии.

Лига наций (м) . Предварительный этап
20 июля 2025, воскресенье. 13:20 МСК
США
Окончен
0 : 3
Япония
США: Эверт - 12, Гарсиа - 10, Робинсон - 9, Чэмплин - 5, Джендрик II - 2, Ма'а - 2, МакГенри - 2, Нидж - 1, Бриггз, Энсинг, Хобус, Роуэн, Шоджи, Флексен
Япония: Такахаси - 16, Мияура - 12, Исикава - 7, Онодэра - 6, Сато - 6, Эйро - 1, Оя, Томита, Огава, Каи, Нисимото, Нисияма, Ямамото, Эбадедан-Дан

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги наций (м)
Турнирная таблица Лиги наций (м)
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