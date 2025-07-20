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21:00 Мск
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Начало прямой трансляции матча Франция — Польша на платформе Okko и «Чемпионата»

Начало прямой трансляции матча Франция — Польша на платформе Okko и «Чемпионата»
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20 июля в 21:30 по московскому времени на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция игры предварительного этапа Лиги наций по волейболу среди мужчин между сборными Франции и Польши.

Прямая трансляция матча
Прямая трансляция матча
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Лига наций (м) . Предварительный этап
20 июля 2025, воскресенье. 21:30 МСК
Франция
Окончен
2 : 3
Польша
Франция: Фор - 28, Энно - 17, Луати - 13, Гейе - 11, Юэтс - 7, Бризар - 4, Гребенников, Тизи-Уалу, Тоньютти, Ле Гофф, Клевено, Дьез, Карле, Потрон
Польша: Леон - 30, Сасак - 14, Кохановски - 10, Форналь - 10, Новак - 10, Коменда - 2, Семенюк - 1, Попивчак, Беднож, Шальпук, Гранечны, Боладзь, Поремба, Фирлей

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги наций (м)
Турнирная таблица Лиги наций (м)

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