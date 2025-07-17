Куба — Польша: где смотреть матч Лиги наций, во сколько начнётся трансляция

Сегодня, 17 июля, состоится матч предварительного этапа Лиги наций по волейболу среди мужчин между сборными Кубы и Польши. Игра пройдёт на арене «Эрго Арена» (Гданьск, Польша). Встреча начнётся в 21:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

После девяти игр предварительного этапа Лиги наций сборная Кубы набрала 15 очков и занимает седьмое место. Польская национальная команда заработала 20 очков и располагается на третьей строчке.

В соревновании принимают участие 18 сборных. Восемь национальных команд выйдут в финальный раунд и определят победителя турнира по системе плей-офф.

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