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Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин 17 июля

Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин 17 июля
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Сегодня, 17 июля, продолжился розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин 17 июля:

  • Турция — Германия — 3:1 (29:27, 25:22, 18:25, 30:28).
  • Аргентина — Япония — 2:3 (25:23, 25:23, 21:25, 23:25, 13:15).
  • Китай — Иран — 0:3 (26:28, 21:25, 17:25).
  • Украина — Италия — 2:3 (15:25, 20:25, 25:16, 25:23, 10:15).
  • Куба — Польша — 3:1 (22:25, 25:19, 25:21, 26:24).
  • Нидерланды — Словения — 0:3 (18:25, 19:25, 21:25).

Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не допущена к розыгрышу по политическим причинам.

Календарь мужской Лиги наций - 2025
Турнирная таблица мужской Лиги наций - 2025
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