Куба — Франция: где смотреть матч Лиги наций, во сколько начнётся трансляция

Сегодня, 18 июля, состоится матч предварительного этапа Лиги наций по волейболу среди мужчин между сборными Кубы и Франции. Игра пройдёт на арене «Эрго Арена» (Гданьск, Польша). Встреча начнётся в 17:30 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

После 10 игр предварительного этапа Лиги наций сборная Кубы набрала 18 очков и занимает пятое место. Французская национальная команда заработала 18 очков после девяти встреч и располагается на седьмой строчке.

В соревновании принимают участие 18 сборных. Восемь национальных команд выйдут в финальный раунд и определят победителя турнира по системе плей-офф.

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