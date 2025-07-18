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Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин на 18 июля

Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин на 18 июля
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Сегодня, 18 июля, продолжился розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами нового игрового дня.

Результаты игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин 18 июля:

  • Аргентина — США — 1:3 (23:25, 25:20, 20:25, 23:25);
  • Бразилия — Япония — 3:0 (25:21, 25:23, 28:26);
  • Куба — Франция — 2:3 (25:20, 15:25, 25:23, 21:25, 9:15);
  • Украина — Сербия — 0:3 (22:25, 19:25, 17:25);
  • Китай — Болгария — 0:3 (23:25, 16:25, 24:26);
  • Нидерланды — Канада — 0:3 (22:25, 20:25, 15:25).

Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не была допущена к розыгрышу по политическим причинам.

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