«Он поторопился с переходом». Крицкий — о трансфере 21-летнего Бочарова в «Зенит» СПб

Завершивший карьеру экс-капитан волейбольного клуба «Енисей» Александр Крицкий оценил переход в петербургский «Зенит» воспитанника красноярского клуба, 21-летнего доигровщика Максима Бочарова.

«У него давно было желание уехать. Макс — большой талант. Но мне кажется, что он немного поторопился с переходом. Ему бы годик-другой поиграть в основе «Енисея», поднабраться опыта и потом уже рваться в «Зенит». Видимо, был расчёт, что его купят и тут же отдадут в аренду. Но, судя по всему, не получается.

В любом случае Макс принял своё решение, и мы можем его только поддержать. Тем более он наш пацан, красноярский, здесь родился и вырос. За таких я всегда буду держать кулаки! А если он и в «Зените» станет основным, то только порадуюсь», — приводят слова Крицкого «Городские новости».