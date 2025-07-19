«Обзывали, толкали, дразнили». Гамова заявила, что столкнулась в школе с буллингом

Двукратная чемпионка мира российская бывшая волейболистка Екатерина Гамова рассказала, что столкнулась в школе с буллингом. Для преодоления последствий тех лет ей понадобилось 15-20 лет.

— Никаких приятных вещей и воспоминаний у меня о школе нет, так как в ней я столкнулась с буллингом. Обзывали, толкали, пихали, дразнили. Длинная, худая, спичка, всё, что связано с ростом. Был момент, когда я много пропускала школу, только потому, что не хотела туда ходить. Мы сейчас вспоминаем и говорим о школе: «Ааа, нет!» (Смеётся).

С утра я тренировалась, потом шла в школу, где издевались, потом опять на тренировку. В первый раз, когда ты сталкиваешься с насилием, для тебя это стресс. А когда ты каждый день сталкиваешься, то привыкаешь. Человек, который привыкает к насилию, растёт жертвой. От этой роли потом очень сложно избавиться.

— У тебя получилось?

— Да, но было сложно моментами. Помогли люди, которые вокруг меня были, – муж, семья.

— Сколько на это ушло времени?

— Мне кажется, 15–20 лет», – сказала Гамова в интервью YouTube-каналу «Витя Кравченко».