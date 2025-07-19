Екатерина Гамова призналась, что испытала послеродовую депрессию в 2019 году

Двукратная чемпионка мира российская бывшая волейболистка Екатерина Гамова призналась, что испытывала проблемы со здоровьем после рождения ребёнка в 2019 году. Она отметила, что на этом фоне у неё были суицидальные мысли, с которыми помог справиться её супруг.

— Материнство – очень тяжело и сложно. Гиперответственность и тревожность, конечно, вообще не добавляли никакой радости. Поэтому я часто говорю, что выиграть чемпионат мира намного проще, чем воспитать ребёнка (улыбается).

— Как тебя изменило материнство?

— Я столкнулась с послеродовой депрессией. Ты же слушаешь, что, когда рождается ребёнок, эти вот бабочки в животе, пони розовые – всё такое прекрасное и счастливое. А ты не чувствуешь радости, потому что не спишь, сам себе не принадлежишь, не можешь никуда отлучиться. Твоя жизнь полностью меняется и подчиняется одному маленькому человеку.

Именно из-за этой перемены и того, что я ещё, не спала, мне было очень тяжело, и это привело к таким последствиям. Я сначала сказала, своему супругу, что мне плохо. Я ему очень благодарна, что он не отмахнулся. Наоборот, позвонил знакомому психотерапевту. Больше года находилась в таком состоянии. Врач сказал, что, видимо, в силу моего спортивного характера я смогла так долго продержаться.

— Что с тобой происходило за этот год?

— Во-первых, я вообще не рада была, что родился ребёнок. Были суицидальные мысли, когда я ехала в машине по левой полосе на дачу, на большой скорости, — сказала Гамова в интервью YouTube-каналу «Витя Кравченко».