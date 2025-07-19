Гамова — о тренировках в детстве: нам нельзя было сидеть на полу, так делали американки

Российская волейболистка Екатерина Гамова вспомнила, как проходили её тренировки в детстве в спортивной школе Челябинска. Она заявила, что не разделяет методы, которые применяла в воспитании её первый тренер Людмила Сухова.

«Нам не разрешали пить воду во время тренировки. Объясняли это тем, что почему-то нагрузка на сердце большая. На полу тоже нельзя было сидеть из-за того, что американки так делали. Можно было греться, тренироваться до упаду (смеётся). Шутить тоже нельзя было.

Я занималась у Суховой Людмилы, которая воспитывает много детей и много всего добилась. Она достаточно жёсткий и властный человек. Первый раз пришла на тренировку, а потом вернулась домой с большими глазами. Сказала тёте, что на тренировках дёргают уши. Она мне ответила: «Когда тебя будут дёргать за уши, я тебе куплю «Сникерс». Потом, в 90-е годы, знала, что у меня дома будет «Сникерс», бежала счастливой домой.

Сейчас я на эту ситуацию смотрю совершенно по-другому. Считаю, что никакого физического насилия к детям применять нельзя ни в коем случае», — сказала Гамова в интервью YouTube-каналу «Витя Кравченко».