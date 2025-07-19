Екатерина Гамова вспомнила историю с расторжением контракта с «Уралочкой» через суд

Двукратная чемпионка мира российская бывшая волейболистка Екатерина Гамова высказалась по поводу расторжения контракта с «Уралочкой-НТМК» в 2004 году. Спортсменка решала вопрос с уходом из команды через суд. Она также упомянула роль заслуженного тренера СССР и рулевого команды на тот момент Николая Карполя в этой истории.

«Изначально я подписала контракт на 10 лет. И по прошествии какого-то времени Карполь сказал мне, что его нужно продлить ещё на четыре года. В какой-то момент понимаешь, что это кабала на всю жизнь. Нам стали предлагать переписывать контракты в качестве индивидуальных предпринимателей. Мы не понимали, зачем это нужно. Перед подписанием у нотариусов мы спросили про то, что будет, если мы контракт подпишем. Нам сказали, что мы никогда его не разорвём.

Когда ты уже взрослый человек, в этот момент тебе становится страшно. Я хотела просто принадлежать самой себе, выбирать, где мне играть и за сколько. В тот момент решила, что мне всё-таки нужно разорвать контракт и уходить. У меня ещё был на тот момент контракт на восемь лет. В Свердловске были единственные адвокаты, которые готовы были пойти в суд против Карполя. Поняла, что если я это дело не выиграю, то не буду больше играть. Вариант был такой: вернуться обратно к нему или закончить вообще. Деньги не были главными», — сказала Гамова в интервью YouTube-каналу «Витя Кравченко».