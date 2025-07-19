«Под потолком висела ванна». Гамова высказалась о проблемах детского спорта в России

Двукратная чемпионка мира бывшая волейболистка Екатерина Гамова высказалась по поводу плохой инфраструктуры в спорте. Она отметила, что не хватает финансирования на детском уровне.

— Вообще проблемы с детской спортивной инфраструктурой в России.

— Почему?

— Нет возможностей, денег, желания. Дети довольствуются тем, что есть (улыбается). Обидно и грустно, ведь они должны видеть праздник. Должно приносить удовольствие то, что дети выбрали. Ну и эстетическое удовольствие тоже, хотя бы какие-то нормальные условия. Бюджет, наверное, распределяют так, что на детские спортивные школы перечисляется недостаточно.

Никому нет дела до спорта. Спорт живёт за счёт финансирования, а его не хватает. Спорт не развивается, залы приходят в упадок. Это же всё очень влияет. Много платных секций, и не у всех родителей есть возможность собирать деньги, чтобы вывезти ребёнка на соревнования или сборы. Без поддержки улучшения не будет. Мне грустно это говорить. Грустно смотреть на залы, в которых дети играют. Ушатанные, страшные, обшарпанные залы. Дети рассказывали, как они в Воронеже играли, а под потолком висела ванна, чтобы оттуда не капало.

Мы спортивная супердержава за счёт каких-то высших достижений. Но мы можем быть намного лучше и продуктивнее, если будем активно развивать и вкладываться в детский спорт. Особенно в тренеров, которые могли и хотели бы работать с детьми», — сказала Гамова в интервью YouTube-каналу «Витя Кравченко».