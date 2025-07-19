Екатерина Гамова: я не хочу, чтобы мой сын становился профессиональным спортсменом

Двукратная чемпионка мира бывшая волейболистка Екатерина Гамова заявила, что не хочет отдавать своего сына в спорт. Такой вывод она сделала на основе собственного опыта, который испытала, будучи юной спортсменкой. Гамова терпела издевательства в школе, а также насилие на тренировках.

— Эта ситуация одна из весомых причин, по которой я не хочу, чтобы мой сын стал профессиональным спортсменом.

— Раны, которые у тебя остались после карьеры, все заслуги, медали чемпионатов мира — это стоит того?

— Они перекрывают. Это как вознаграждение за то, что было, — сказала Гамова в интервью YouTube-каналу «Витя Кравченко».