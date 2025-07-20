Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин на 20 июля

Сегодня, 20 июля, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием нового игрового дня.
Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин 20 июля (время — московское):
08:30. Германия — Бразилия;
12:45. США — Япония;
14:00. Украина — Канада;
14:30. Китай — Куба;
17:30. Нидерланды — Италия;
18:00. Болгария — Иран;
21:30. Франция — Польша;
21:30. Сербия — Словения.
Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не была допущена к розыгрышу по политическим причинам.
Трофеи сборной России по волейболу: