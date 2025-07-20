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Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин на 19 июля

Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин на 19 июля
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Вчера, 19 июля, продолжился розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин 19 июля:

Турция — Бразилия — 1:3 (22:25, 24:26, 25:22, 22:25);

Германия — США — 3:2 (25:22, 22:25, 17:25, 2515, 15:12);

Сербия — Канада — 3:1 (15:25, 25:22, 25:18, 25:22);

Болгария — Польша — 3:2 (17:25, 25:22, 25:23, 27:29, 15:11);

Иран — Франция — 0:3 (24:26, 16:25, 24:26);

Словения — Италия — 0:3 (22:25, 20:25, 23:25).

Турция — Аргентина — 2:3 (25:18, 21:25, 19:25, 25:17, 15:17).

Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не была допущена к розыгрышу по политическим причинам.

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