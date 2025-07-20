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«У нас точно получится зайти в плей-офф». Боброва — об ожиданиях от сезона с «Корабелкой»

«У нас точно получится зайти в плей-офф». Боброва — об ожиданиях от сезона с «Корабелкой»
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Российская волейболистка Виктория Боброва поделилась ожиданиями от предстоящего сезона, отметив серьёзную конкуренцию внутри «Корабелки».

– Какие ожидания от предстоящего сезона?
– Готовлюсь, что сезон будет непростым. У нас в команде много молодых девчонок. Но это, опять же, будет новый опыт и новый вызов. И думаю, что у нас точно получится зайти в плей-офф. Хорошо, что взяли легионеров. Это важно с точки зрения конкуренции: даже в тренировочном плане будет очень интересно, что у нас две равнозначные шестёрки.

Получается, будет хорошая глубина скамейки с возможностью варьировать состав. И первая часть сезона будет скорее втягивающей. Поэтому думаю, что мы справимся, – сказала Боброва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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