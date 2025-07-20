Виктория Боброва рассказала, как бы использовала волшебную палочку из «Гарри Поттера»

Российская волейболистка Виктория Боброва рассказала, исполнение каких желаний она бы загадала, если бы у неё была волшебная палочка, как у персонажей вселенной «Гарри Поттера».

– Я видела у тебя фото в соцсетях с тематикой из «Гарри Поттера». Если бы у тебя была волшебная палочка, что бы ты загадала?

– Если честно, то я всегда мечтала, чтобы у меня была метла и я могла летать (улыбается). А вот волшебная палочка (задумалась)… Наверное, что-то связанное с папой. Хотела бы увидеть его. Его не стало, и поэтому хотелось бы просто с ним поговорить. Но что-то мы сейчас о грустном. Думаю, убрала бы квартиру одним заклинанием. Взмах палочки – и чистота (улыбается), – сказала Боброва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Виктория Боброва перешла из тульской «Тулицы» в «Корабелку», в составе которой одержала победу на турнире VTV Cup — 2025 во Вьетнаме и стала лучшей доигровщицей турнира.