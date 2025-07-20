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«Это возможность вернуться домой». Виктория Боброва — о причинах перехода в «Корабелку»

«Это возможность вернуться домой». Виктория Боброва — о причинах перехода в «Корабелку»
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Российская волейболистка Виктория Боброва прокомментировала свой переход в «Корабелку» из Санкт-Петербурга.

«Я ушла из «Ленинградки» не очень красиво и понимала, что вернуться обратно в Санкт-Петербург у меня не получится. Но когда узнала, что в моём городе будет ещё одна команда с амбициями на Суперлигу, то я очень ждала, что меня пригласят. И как только это предложение поступило, недолго думая, согласилась. Потому что я очень люблю Санкт-Петербург. И это возможность вернуться домой», — сказала Боброва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Напомним, ещё одним легионером «Корабелки» стала доигровщица сборной Сербии Ванья Иванович.

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