«Это возможность вернуться домой». Виктория Боброва — о причинах перехода в «Корабелку»

Российская волейболистка Виктория Боброва прокомментировала свой переход в «Корабелку» из Санкт-Петербурга.

«Я ушла из «Ленинградки» не очень красиво и понимала, что вернуться обратно в Санкт-Петербург у меня не получится. Но когда узнала, что в моём городе будет ещё одна команда с амбициями на Суперлигу, то я очень ждала, что меня пригласят. И как только это предложение поступило, недолго думая, согласилась. Потому что я очень люблю Санкт-Петербург. И это возможность вернуться домой», — сказала Боброва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Напомним, ещё одним легионером «Корабелки» стала доигровщица сборной Сербии Ванья Иванович.