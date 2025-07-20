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«Я сначала не поверила». Виктория Боброва — о призе лучшей доигровщице на VTV Cup — 2025

«Я сначала не поверила». Виктория Боброва — о призе лучшей доигровщице на VTV Cup — 2025
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Российская волейболистка Виктория Боброва отреагировала на приз лучшей доигровщицы международного турнира VTV Cup — 2025.

«Скажу честно, я даже не мечтала и не думала о том, что меня могут наградить. Ехала, чтобы показать свой уровень. Потому что подготовки как таковой практически не было. Главное было – не ударить в грязь лицом. Но вот мы выиграли, и мне говорят идти получать награду. Я сначала не поверила и не пошла (улыбается). Ещё же сказали, что я первая должна выходить. Поначалу непонятные эмоции были, и до последнего я не верила, что меня будут объявлять на весь зал. Для меня это было похоже на награждение на Олимпийских играх, когда ты смотришь их по телевизору.

Вообще, это моя первая индивидуальная награда. Да, в чемпионате пару раз объявляли, что я стала лучшим игроком матча. Но так, чтобы это произошло на международном турнире, – впервые. Уверена, что это запомнится надолго. Я ехала с кубком и всю дорогу смотрела, как он торчит из рюкзака. Думала о том, что весь проделанный путь был не зря. И теперь дома, когда буду смотреть на него, то буду вспоминать нашу поездку и переживать все эмоции заново», — сказала Боброва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

«Корабелка» стала победителем международного турнира VTV Cup — 2025. В финале российские волейболистки обыграли хозяек турнира, национальную команду Вьетнама со счётом 3:2. Примечательно, что до матча с «Корабелкой» вьетнамские волейболистки не проиграли на турнире ни одной партии.

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