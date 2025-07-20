Виктория Боброва: я люблю свою страну. Даже во Вьетнаме думала, как же хочу обратно

Российская волейболистка Виктория Боброва рассказала, какой отдых она предпочитает, отметив, что очень часто скучает по России, когда находится за её пределами.

– Каким должен быть отдых, чтобы ты могла сказать, мол, всё, я полна сил и готова к работе?

– Мне важно, чтобы отдых был полон эмоций. И он точно не должен быть пассивным: полежать у моря – это не для меня. Я больше люблю куда-нибудь поехать, погулять, вкусно покушать. Поэтому для меня лучше поездка с палатками, на шашлыки.

– Твой самый запоминающийся отпуск?

– Хороший вопрос (смеётся). Есть отдых, о котором я мечтаю, но он пока не осуществился.

– Это какой, если не секрет?

– Поехать на Алтай или на Камчатку, посмотреть наши просторы. Увидеть горы, китов. И надеюсь, что в следующем году у меня получится это сделать.

– Получается, ты предпочитаешь отдых в России?

– Да, я люблю свою страну. Даже когда мы были во Вьетнаме, я думала о том, как же хочу обратно (улыбается), – сказала Боброва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.