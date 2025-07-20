Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Польша. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Виктория Боброва: я люблю свою страну. Даже во Вьетнаме думала, как же хочу обратно

Виктория Боброва: я люблю свою страну. Даже во Вьетнаме думала, как же хочу обратно
Аудио-версия:
Комментарии

Российская волейболистка Виктория Боброва рассказала, какой отдых она предпочитает, отметив, что очень часто скучает по России, когда находится за её пределами.

– Каким должен быть отдых, чтобы ты могла сказать, мол, всё, я полна сил и готова к работе?
– Мне важно, чтобы отдых был полон эмоций. И он точно не должен быть пассивным: полежать у моря – это не для меня. Я больше люблю куда-нибудь поехать, погулять, вкусно покушать. Поэтому для меня лучше поездка с палатками, на шашлыки.

– Твой самый запоминающийся отпуск?
– Хороший вопрос (смеётся). Есть отдых, о котором я мечтаю, но он пока не осуществился.

– Это какой, если не секрет?
– Поехать на Алтай или на Камчатку, посмотреть наши просторы. Увидеть горы, китов. И надеюсь, что в следующем году у меня получится это сделать.

– Получается, ты предпочитаешь отдых в России?
– Да, я люблю свою страну. Даже когда мы были во Вьетнаме, я думала о том, как же хочу обратно (улыбается), – сказала Боброва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Материалы по теме
«Сейчас хочу выиграть чемпионат России». Эмоциональное интервью с Викторией Бобровой
Эксклюзив
«Сейчас хочу выиграть чемпионат России». Эмоциональное интервью с Викторией Бобровой
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android