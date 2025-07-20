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Франция — Польша. Прямая трансляция
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ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
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21:30 Мск
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Франция — Польша: где смотреть матч Лиги наций, во сколько начнётся трансляция

Франция — Польша: где смотреть матч Лиги наций, во сколько начнётся трансляция
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Сегодня, 20 июля, состоится матч предварительного этапа Лиги наций по волейболу среди мужчин между сборными Франции и Польши. Игра пройдёт на арене «Эрго Арена» (Гданьск, Польша). Встреча начнётся в 21:30 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Лига наций (м) . Предварительный этап
20 июля 2025, воскресенье. 21:30 МСК
Франция
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 11 игр предварительного этапа Лиги наций сборная Франции набрала 23 очка и занимает третье место. Польская национальная команда заработала 21 очко и располагается на пятой строчке.

В соревновании принимают участие 18 сборных. Восемь национальных команд выйдут в финальный раунд и определят победителя турнира по системе плей-офф.

Календарь Лиги наций (м)
Турнирная таблица Лиги наций (м)
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