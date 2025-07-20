Франция — Польша: где смотреть матч Лиги наций, во сколько начнётся трансляция

Сегодня, 20 июля, состоится матч предварительного этапа Лиги наций по волейболу среди мужчин между сборными Франции и Польши. Игра пройдёт на арене «Эрго Арена» (Гданьск, Польша). Встреча начнётся в 21:30 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

После 11 игр предварительного этапа Лиги наций сборная Франции набрала 23 очка и занимает третье место. Польская национальная команда заработала 21 очко и располагается на пятой строчке.

В соревновании принимают участие 18 сборных. Восемь национальных команд выйдут в финальный раунд и определят победителя турнира по системе плей-офф.

Виды волейбола, о которых вы не знали: