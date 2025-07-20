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Макрогузова и Шевцова победили на Кубке России по пляжному волейболу

Макрогузова и Шевцова победили на Кубке России по пляжному волейболу
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Волейболистки Надежда Макрогузова и Екатерина Шевцова выиграли Кубок России по пляжному волейболу. В финале они победили дуэт Мария Лазуренко/Мария Егорова со счётом 2:1 (21:15, 13:21, 15:8). Бронзовые награды завоевали Арина Ряжнова и Елизавета Лудкова.

Макрогузова и Шевцова выступают за московское «Динамо», Лазуренко/Егорова и Ряжнова/Лудкова — за «Локомотив» из Калининграда.

Макрогузова выигрывала Кубок России в 2023 году в паре со Светланой Холоминой. С ней же Надежда стала бронзовым призёром чемпионата Европы 2020 года. Также Макрогузова является трёхкратной чемпионкой России. Шевцова впервые завоевала титул.

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