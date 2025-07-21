Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Польша. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин 20 июля

Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин 20 июля
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 20 июля, продолжился розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин 20 июля:

  • Германия — Бразилия — 1:3 (25:21, 23:25, 20:25, 19:25).
  • США — Япония — 0:3 (21:25, 19:25, 23:25).
  • Украина — Канада — 1:3 (21:25, 27:25, 29:31, 21:25).
  • Китай — Куба — 3:2 (20:25, 25:23, 15:25, 25:22, 19:17).
  • Нидерланды — Италия — 0:3 (13:25, 22:25, 19:25).
  • Болгария — Иран — 0:3 (17:25, 17:25, 16:25).
  • Франция — Польша — 2:3 (30:32, 25:20, 20:25, 25:23, 12:15).
  • Сербия — Словения — 2:3 (21:25, 25:23, 25:23, 18:25, 15:17).

Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не была допущена к розыгрышу по политическим причинам.

Календарь мужской Лиги наций - 2025
Турнирная таблица мужской Лиги наций - 2025
Материалы по теме
Последний шанс прорваться в финал! Расклады перед третьим этапом мужской Лиги наций
Последний шанс прорваться в финал! Расклады перед третьим этапом мужской Лиги наций
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android