Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди мужчин 20 июля

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В воскресенье, 20 июля, продолжился розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди мужчин 20 июля:

Германия — Бразилия — 1:3 (25:21, 23:25, 20:25, 19:25).

США — Япония — 0:3 (21:25, 19:25, 23:25).

Украина — Канада — 1:3 (21:25, 27:25, 29:31, 21:25).

Китай — Куба — 3:2 (20:25, 25:23, 15:25, 25:22, 19:17).

Нидерланды — Италия — 0:3 (13:25, 22:25, 19:25).

Болгария — Иран — 0:3 (17:25, 17:25, 16:25).

Франция — Польша — 2:3 (30:32, 25:20, 20:25, 25:23, 12:15).

Сербия — Словения — 2:3 (21:25, 25:23, 25:23, 18:25, 15:17).

Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвуют 18 команд. Сборная России не была допущена к розыгрышу по политическим причинам.