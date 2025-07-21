Стояновский и Лешуков — победители Кубка России по пляжному волейболу

Волейболисты «Факела Ямал» Олег Стояновский и Илья Лешуков стали победителями Кубка России по пляжному волейболу. В финале они обыграли кубинцев Нослена Диас и Хорхе Алайо со счётом 2:0 (21:14, 21:18).

В матче за третье место победу одержали Дмитрий Веретюк и Фёдор Сабаев из «Обнинска». Со счётом 2:1 (21:13, 17:21, 15:9) они переиграли Тараса Мыськива и Максима Сиволапа, представляющих московский «Проснег».

Напомним, победителем Кубка России среди женских команд стало московское «Динамо». В финале Надежда Макрогузова и Екатерина Шевцова справились с калининградским «Локомотивов» в составе Марии Лазуренко и Марии Егоровой.