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«Да мы вообще просто в шоке». Веретюк — о бронзе и атмосфере на КР по пляжному волейболу

«Да мы вообще просто в шоке». Веретюк — о бронзе и атмосфере на КР по пляжному волейболу
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Дмитрий Веретюк, выступающий за «Обнинск» в паре с Фёдором Сабаевым, прокомментировал бронзу Кубка России по пляжному волейболу, поделился эмоциями от турнира на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге и рассказал о взаимодействии с напарником.

«Звучит ли седьмая бронза как проклятье? Это звучит как стабильность. Это стабильный результат, и нам это подходит, всё отлично! Хороший матч, эмоции, трибуны! Да мы вообще просто в шоке от того, как классно играть в Петербурге. Уже второй год получается залезть в четвёрку и сыграть эти безумно эмоциональные игры. Я этому безумно рад!

Мы с Федей прогрессируем потихонечку, это первый наш год вместе. Сейчас новую передачу освоили, чуть побыстрее начали пасовать. В принципе, идёт сайд-аут, идёт состыковка, поэтому всё неплохо так получается. Надеемся продержать такой уровень до финалов и этот сезон, а дальше посмотреть, как будет», – сказал Веретюк в эфире «Матч ТВ».

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