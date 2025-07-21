Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Иранец установил мировой рекорд в матче Лиги наций, запустив мяч со скоростью 139 км/ч

Иранец установил мировой рекорд в матче Лиги наций, запустив мяч со скоростью 139 км/ч
Комментарии

Иранский доигровщик Мортеза Шарифи установил мировой рекорд в матче национальной команды со сборной Франции на третьей игровой неделе Лиги наций. Он отправил мяч в зону противника со скоростью 139 км/ч.

Ранее этот рекорд принадлежал бывшему игроку казанского «Зенита» польскому доигровщику Вильфредо Леону. На чемпионате Европы 2023 года он выполнил подачу, после которой мяч набрал скорость 138 км/ч.

Несмотря на рекорд, матч завершился победой Франции со счётом 3:0 (26:24, 25:16, 26:24). Иран занял восьмое место на предварительном этапе, но не попал в 1/4 финала Лиги наций. Восьмой командой, прошедшей в четвертьфинал, стала сборная Китая на правах организатора.

Материалы по теме
Начало прямой трансляции матча Франция — Польша на платформе Okko и «Чемпионата»
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android