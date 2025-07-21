Иранец установил мировой рекорд в матче Лиги наций, запустив мяч со скоростью 139 км/ч

Иранский доигровщик Мортеза Шарифи установил мировой рекорд в матче национальной команды со сборной Франции на третьей игровой неделе Лиги наций. Он отправил мяч в зону противника со скоростью 139 км/ч.

Ранее этот рекорд принадлежал бывшему игроку казанского «Зенита» польскому доигровщику Вильфредо Леону. На чемпионате Европы 2023 года он выполнил подачу, после которой мяч набрал скорость 138 км/ч.

Несмотря на рекорд, матч завершился победой Франции со счётом 3:0 (26:24, 25:16, 26:24). Иран занял восьмое место на предварительном этапе, но не попал в 1/4 финала Лиги наций. Восьмой командой, прошедшей в четвертьфинал, стала сборная Китая на правах организатора.