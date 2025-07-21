Стали известны все участники «Финала восьми» мужской волейбольной Лиги наций

Определились все восемь команд-участниц «Финала восьми» мужской Лиги наций по волейболу.

В плей-офф сыграют занявшие первые семь строчек таблицы сборные Бразилии, Италии, Франции, Польши, Японии, Словении и Кубы соответственно. Также в финальной части турнира сыграет сборная Китая на правах хозяев. Китайская команда по итогам группового этапа заняла предпоследнее, 17-е место.

Сборная Украины заняла девятое место в таблице Лиги наций и не попала в плей-офф.

Турнир продлится с 11 июня по 3 августа в китайском Нинбо, в предварительном этапе участвовали 18 команд. Сборная России не была допущена к розыгрышу по политическим причинам.