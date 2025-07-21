Определились четвертьфинальные пары мужской Лиги наций по волейболу

Стали известны пары 1/4 финала мужской Лиги наций по волейболу. Турнир проходит в китайском городе Нинбо.

В плей-офф вышли первые семь команд турнирной таблицы и Китай на правах хозяев. Азиатская команда заняла в предварительном турнире предпоследнее, 17-е место.

Лига наций. «Финал восьми». 1/4 финала

30 июля, среда

10:00 Япония (4) – Польша (5)

14:00 Бразилия (1) – Китай (17).

31 июля, четверг

10:00 Италия (2) – Куба (7)

15:00 Франция (3) – Словения (6).

Турнир продлится с 11 июня по 3 августа, в предварительном этапе участвовали 18 команд. Сборная России не была допущена к розыгрышу по политическим причинам.