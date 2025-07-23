Италия — США: где смотреть матч 1/4 финала Лиги наций, во сколько начнётся трансляция

Сегодня, 23 июля, состоится матч четвертьфинала Лиги наций по волейболу среди женщин между сборными Италии и США. Игра пройдёт на арене «Атлас Арена» (Лодзь, Польша). Встреча начнётся в 17:30 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Сборная Италии набрала 33 очка и заняла первое место на предварительном этапе соревнования. Американская национальная команда заработала 20 очков и расположилась на восьмой строчке.

После предварительного этапа восемь команд вышли в финальный раунд, в котором определят победителя турнира по системе плей-офф.

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