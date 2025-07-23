Польша — Китай: где смотреть матч 1/4 финала Лиги наций, во сколько начнётся трансляция

Сегодня, 23 июля, состоится матч четвертьфинала Лиги наций по волейболу среди женщин между сборными Польши и Китая. Игра пройдёт на арене «Атлас Арена» (Лодзь, Польша). Встреча начнётся в 21:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Сборная Польши набрала 27 очков и заняла третье место на предварительном этапе соревнования. Китайская национальная команда заработала 24 очка и расположилась на пятой строчке.

После предварительного этапа восемь команд вышли в финальный раунд, в котором определят победителя турнира по системе плей-офф.

Виды волейбола, о которых вы не знали: