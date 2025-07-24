Япония — Турция: где смотреть матч 1/4 финала Лиги наций, во сколько начнётся трансляция

Сегодня, 24 июля, состоится матч четвертьфинала Лиги наций по волейболу среди женщин между сборными Японии и Турции. Игра пройдёт на арене «Атлас Арена» (Лодзь, Польша). Встреча начнётся в 17:30 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Сборная Японии набрала 27 очков и заняла четвёртое место на предварительном этапе соревнования. Турецкая национальная команда заработала 23 очка и расположилась на шестой строчке.

После предварительного этапа восемь команд вышли в финальный раунд, в котором определят победителя турнира по системе плей-офф.

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