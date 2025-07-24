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Бразилия — Германия. Прямая трансляция
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21:00 Мск
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Бразилия — Германия: где смотреть матч 1/4 финала Лиги наций, во сколько начнётся трансляция

Бразилия — Германия: где смотреть матч Лиги наций, во сколько начнётся трансляция
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Сегодня, 24 июля, состоится матч четвертьфинала Лиги наций по волейболу среди женщин между сборными Бразилии и Германии. Игра пройдёт на арене «Атлас Арена» (Лодзь, Польша). Встреча начнётся в 21:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Лига наций (ж) . 1/4 финала
24 июля 2025, четверг. 21:00 МСК
Бразилия
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Бразилии набрала 31 очко и заняла второе место на предварительном этапе соревнования. Немецкая национальная команда заработала 23 очка и расположилась на седьмой строчке.

После предварительного этапа восемь команд вышли в финальный раунд, в котором определят победителя турнира по системе плей-офф.

Календарь Лиги наций (ж)
Турнирная таблица Лиги наций (ж)
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