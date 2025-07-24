Бразилия — Германия: где смотреть матч Лиги наций, во сколько начнётся трансляция

Сегодня, 24 июля, состоится матч четвертьфинала Лиги наций по волейболу среди женщин между сборными Бразилии и Германии. Игра пройдёт на арене «Атлас Арена» (Лодзь, Польша). Встреча начнётся в 21:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Сборная Бразилии набрала 31 очко и заняла второе место на предварительном этапе соревнования. Немецкая национальная команда заработала 23 очка и расположилась на седьмой строчке.

После предварительного этапа восемь команд вышли в финальный раунд, в котором определят победителя турнира по системе плей-офф.

Виды волейбола, о которых вы не знали: