Андрей Титич оценил, как сложилась его волейбольная карьера

39-летний волейболист Андрей Титич, который этим летом завершил игровую карьеру и занял должность ассистента тренера Глеба Кашицына в клубе «Тархан» из Стерлитамака, оценил, как сложилась его карьера.

«Никогда не думал: «А что, если бы тогда выбрал другой клуб?». Нет смысла сожалеть. Я провёл в Суперлиге почти 20 лет и почти всегда был основным игроком. Ни один тренер не скажет, что я приходил и жаловался на что-то. Никто даже не знал, что у меня болит и как. Я всегда играл в хороших клубах, работал с хорошими тренерами. У меня не было серьёзных конфликтов и остались очень хорошие отношения с колоссальным количеством игроков и тренеров.

За это я безмерно благодарен волейболу – он свёл меня с огромным количеством открытых, добрых и интересных людей. Так что я доволен своей карьерой. Да, я взял не так много наград, но благодаря волейболу получил много друзей и любви болельщиков. И она у нас взаимная. Приглашаю всех на матчи «Тархана» – теперь будем видеться там», – приводит слова Титича «БО Спорт».