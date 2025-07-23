ВК «Оренбуржье» провёл ребрендинг и выбрал куницу в качестве эмблемы

Волейбольный клуб «Оренбуржье» официально объявил о ребрендинге, в результате которого главным символом команды стала куница. Обновлённый логотип призван подчеркнуть связь с родным регионом: куница является геральдическим символом Оренбургской области.

«Мы провели огромную работу, и сегодня мы официально представляем вам результат — наш ребрендинг. Перед нами стояла задача подчеркнуть принадлежность клуба к Оренбуржью. Теперь главный символ команды — куница, воплощение ловкости, ума и выносливости! Этот ребрендинг — не финишная черта, а старт новой захватывающей главы. И мы безумно рады писать ее вместе с вами!», — сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

В минувшем сезоне «Оренбуржье» заняло 13-е место из 15 команд на групповом этапе, набрав 20 очков в 28 матчах. Клуб надеется, что ребрендинг станет шагом к новым победам.