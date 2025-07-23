Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 23 июля

Сегодня, 23 июля, состоятся два четвертьфинальных матча Лиги наций — 2025 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня женского «Финала восьми».

Волейбол. Лига наций — 2025. Женщины, 1/4 финала (время — московское):

17:30. Италия — CША;

21:00. Польша — Китай.

Два других четвертьфинала пройдут в четверг, 24 июля. В матчах за выход в полуфинал сыграют Япония — Турция и Бразилия — Германия.

«Финал восьми» женской Лиги наций проходит с 23 по 27 июля в польском городе Лодзь. Действующими чемпионками соревнований являются итальянские волейболистки, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии.