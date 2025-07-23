Итальянские волейболистки вышли в полуфинал Лиги наций, обыграв США

Женская сборная Италии по волейболу в четвертьфинале Лиги наций переиграла команду США со счётом 3:0 (25:22, 25:21, 28:26). Матч финальной части турнира проходил в Польше.

Итальянские волейболистки стали первыми, кто вышел в полуфинал турнира. Там они сыграют с сильнейшей командой матча Польша — Китай. Эта встреча состоится также в среду, 23 июля.

«Финал восьми» женской Лиги наций проходит с 23 по 27 июля в польском городе Лодзь. Действующими чемпионками соревнований являются итальянские волейболистки, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии. 24 июля также будут сыграны матчи Бразилия — Германия, Япония — Турция.