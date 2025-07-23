Итальянские волейболистки вышли в полуфинал Лиги наций, обыграв США
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Женская сборная Италии по волейболу в четвертьфинале Лиги наций переиграла команду США со счётом 3:0 (25:22, 25:21, 28:26). Матч финальной части турнира проходил в Польше.
Лига наций (ж) . 1/4 финала
23 июля 2025, среда. 17:30 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
США
Италия: Эгону - 20, Антропова - 9, Данези - 8, Фар - 8, Дегради - 6, Орро - 5, Силла - 4, Нервини - 1, Грай, Камби, де Дженнаро, Ферсино, Нвакалор, Джованни
США: Скиннер - 11, Франклин - 8, Реттке - 7, Самеди - 7, Скиннер - 5, Иджайд - 5, Поултер - 2, Эгглстон - 1, Хенц, Родригес, Батлер, Ланье, Джимерсон, Каахаайна-Торрес
Итальянские волейболистки стали первыми, кто вышел в полуфинал турнира. Там они сыграют с сильнейшей командой матча Польша — Китай. Эта встреча состоится также в среду, 23 июля.
«Финал восьми» женской Лиги наций проходит с 23 по 27 июля в польском городе Лодзь. Действующими чемпионками соревнований являются итальянские волейболистки, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии. 24 июля также будут сыграны матчи Бразилия — Германия, Япония — Турция.
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