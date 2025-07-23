Женская сборная Польши переиграла Китай и вышла в 1/2 финала волейбольной Лиги наций

Польские волейболистки обыграли сборную Китая в 1/4 финала Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 3:2 на тай-брейке (17:25, 25:20,19:25, 25:19, 15:12).

Ранее определился соперник женской сборной Польши в полуфинале Лиги наций. Женская сборная Италии по волейболу в четвертьфинале Лиги наций переиграла команду США со счётом 3:0 (25:22, 25:21, 28:26). Матч 1/2 финала турнира пройдёт 26 июля.

«Финал восьми» женской Лиги наций проходит с 23 по 27 июля в польском городе Лодзь. Действующими чемпионками соревнований являются итальянские волейболистки, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии. 24 июля также будут сыграны матчи Бразилия — Германия, Япония — Турция.