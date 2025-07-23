Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Женская сборная Польши переиграла Китай и вышла в 1/2 финала волейбольной Лиги наций

Женская сборная Польши переиграла Китай и вышла в 1/2 финала волейбольной Лиги наций
Комментарии

Польские волейболистки обыграли сборную Китая в 1/4 финала Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 3:2 на тай-брейке (17:25, 25:20,19:25, 25:19, 15:12).

Лига наций (ж) . 1/4 финала
23 июля 2025, среда. 21:00 МСК
Польша
Окончен
3 : 2
Китай
Польша: Стысяк - 24, Чирняньска - 16, Корнелюк - 13, Лукасик - 11, Дамаске - 10, Грика - 2, Смажек - 2, Грабка - 1, Венерска - 1, Юрчик - 1, Пясецка, Щигловска, Лысяк, Центка
Китай: Мэнцзе - 25, Юйшань - 19, Сянюй - 12, Юаньюань - 11, Хоуюй - 6, Синь - 1, Сяолань - 1, Цзысюань - 1, Цзыюэ, Понин, Юйхань, Аоцянь, Фэйфань, Мэнцзе

Ранее определился соперник женской сборной Польши в полуфинале Лиги наций. Женская сборная Италии по волейболу в четвертьфинале Лиги наций переиграла команду США со счётом 3:0 (25:22, 25:21, 28:26). Матч 1/2 финала турнира пройдёт 26 июля.

«Финал восьми» женской Лиги наций проходит с 23 по 27 июля в польском городе Лодзь. Действующими чемпионками соревнований являются итальянские волейболистки, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии. 24 июля также будут сыграны матчи Бразилия — Германия, Япония — Турция.

Материалы по теме
Итальянские волейболистки вышли в полуфинал Лиги наций, обыграв США
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android