Женская сборная Польши переиграла Китай и вышла в 1/2 финала волейбольной Лиги наций
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Польские волейболистки обыграли сборную Китая в 1/4 финала Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 3:2 на тай-брейке (17:25, 25:20,19:25, 25:19, 15:12).
Лига наций (ж) . 1/4 финала
23 июля 2025, среда. 21:00 МСК
Польша
Окончен
3 : 2
Китай
Польша: Стысяк - 24, Чирняньска - 16, Корнелюк - 13, Лукасик - 11, Дамаске - 10, Грика - 2, Смажек - 2, Грабка - 1, Венерска - 1, Юрчик - 1, Пясецка, Щигловска, Лысяк, Центка
Китай: Мэнцзе - 25, Юйшань - 19, Сянюй - 12, Юаньюань - 11, Хоуюй - 6, Синь - 1, Сяолань - 1, Цзысюань - 1, Цзыюэ, Понин, Юйхань, Аоцянь, Фэйфань, Мэнцзе
Ранее определился соперник женской сборной Польши в полуфинале Лиги наций. Женская сборная Италии по волейболу в четвертьфинале Лиги наций переиграла команду США со счётом 3:0 (25:22, 25:21, 28:26). Матч 1/2 финала турнира пройдёт 26 июля.
«Финал восьми» женской Лиги наций проходит с 23 по 27 июля в польском городе Лодзь. Действующими чемпионками соревнований являются итальянские волейболистки, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии. 24 июля также будут сыграны матчи Бразилия — Германия, Япония — Турция.
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