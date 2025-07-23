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Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин 23 июля

Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин 23 июля
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В среду, 23 июля, продолжился розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди женских сборных. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди женщин 23 июля:

Италия — США — 3:0 (25:22, 25:21, 28:26);
Польша — Китай — 3:2 (17:25, 25:20,19:25, 25:19, 15:12).

«Финал восьми» женской Лиги наций проходит с 23 по 27 июля в польском городе Лодзь. Действующими чемпионками соревнований являются итальянские волейболистки, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии. 24 июля также будут сыграны матчи Бразилия — Германия, Япония — Турция.

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