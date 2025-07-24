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Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 24 июля

Сегодня, 24 июля, состоятся два четвертьфинальных матча Лиги наций — 2025 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня женского «Финала восьми».

Волейбол. Лига наций — 2025. Женщины, 1/4 финала (время — московское):

17:30. Япония – Турция.

21:00. Бразилия – Германия.

Вчера определились первые участники первого полуфинала турнира. Сборная Италии была сильнее США (3:0), а польские волейболистки взяли верх над сборной Китая (3:2). В 1/2 финала сборные Польши и Италии сыграют друг с другом.

«Финал восьми» женской Лиги наций проходит с 23 по 27 июля в польском городе Лодзь. Действующими чемпионками соревнований являются итальянские волейболистки, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии.