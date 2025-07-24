Сборная Японии с трудом обыграла Турцию в четвертьфинале женской Лиги наций по волейболу

Женская сборная Японии вышла в полуфинал Лиги наций по волейболу. В 1/4 финала японские волейболистки в пяти сетах одолели сборную Турции. Игра прошла на арене «Атлас Арена» (Лодзь, Польша) и завершилась со счётом 3:2 (25:21, 16:25, 25:20, 22:25, 15:9).

Напомним, сборная Японии набрала 27 очков и заняла четвёртое место на предварительном этапе соревнования. Турецкая национальная команда заработала 23 очка и расположилась на шестой строчке.

После предварительного этапа восемь команд вышли в финальный раунд, в котором определят победителя турнира по системе плей-офф. В полуфинале сборная Японии встретится с победителем матча Бразилия — Германия.