Сборная Бразилии уверенно выиграла у Германии в четвертьфинале женской Лиги наций
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Женская сборная Бразилии вышла в полуфинал Лиги наций по волейболу. В 1/4 финала бразильские волейболистки в трёх сетах уверенно обыграли сборную Германии. Игра прошла на арене «Атлас Арена» (Лодзь, Польша) и завершилась со счётом 3:0 (25:19, 26:24, 25:14).
Лига наций (ж) . 1/4 финала
24 июля 2025, четверг. 21:00 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Германия
Бразилия: Дуарте, Карнейро, Виэзел, Монтибеллер, Кудиесс, Ратцке, Гимараес, Венк, Насименто, Бергманн, Эмануэле, Сантос, Васкес, де Арруда
Германия: Цезар, Погани, Глаб, Штауц, Альсмайер, Штигрот, Ортман, Веске, Шёльцель, Цекулаев, Киндерман, Вайтцель, Штруббе, Штраубе
Напомним, борная Бразилии набрала 31 очко и заняла второе место на предварительном этапе соревнования. Немецкая национальная команда заработала 23 очка и расположилась на седьмой строчке.
После предварительного этапа восемь команд вышли в финальный раунд, в котором определят победителя турнира по системе плей-офф. В полуфинале сборная Бразилии сразится с волейболистками из Японии.
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