Сборная Бразилии уверенно выиграла у Германии в четвертьфинале женской Лиги наций

Женская сборная Бразилии вышла в полуфинал Лиги наций по волейболу. В 1/4 финала бразильские волейболистки в трёх сетах уверенно обыграли сборную Германии. Игра прошла на арене «Атлас Арена» (Лодзь, Польша) и завершилась со счётом 3:0 (25:19, 26:24, 25:14).

Напомним, борная Бразилии набрала 31 очко и заняла второе место на предварительном этапе соревнования. Немецкая национальная команда заработала 23 очка и расположилась на седьмой строчке.

После предварительного этапа восемь команд вышли в финальный раунд, в котором определят победителя турнира по системе плей-офф. В полуфинале сборная Бразилии сразится с волейболистками из Японии.