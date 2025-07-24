Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин 24 июля

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Сегодня, 24 июля, состоялись два четвертьфинальных матча Лиги наций — 2025 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня женского «Финала восьми».

Волейбол. Лига наций — 2025. Женщины, 1/4 финала:

Япония – Турция — 3:2 (25:21, 16:25, 25:20, 22:25, 15:9);

Бразилия – Германия — 3:0 (25:19, 26:24, 25:14).

Вчера, 24 июля, определились первые участники первого полуфинала турнира. Сборная Италии была сильнее США (3:0), а польские волейболистки взяли верх над сборной Китая (3:2). В 1/2 финала сборные Польши и Италии сыграют друг с другом.

«Финал восьми» женской Лиги наций проходит с 23 по 27 июля в польском городе Лодзь. Действующими чемпионками соревнований являются итальянские волейболистки, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии.