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Определились полуфинальные пары женской Лиги наций по волейболу

Определились полуфинальные пары женской Лиги наций по волейболу
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Вчера, 24 июля, завершились четвертьфинальные матчи женской Лиги наций по волейболу. Стали известны все участники 1/2 финала соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфинальными парами женского розыгрыша. Матчи за выход в финал пройдут завтра, 26 июля.

Волейбол. Лига наций — 2025. Женщины, 1/2 финала:

  • Польша — Италия;
  • Германия — Бразилия.

Ранее выступление на турнире завершили сборные Турции, Германии, США и Китая. «Финал восьми» женской Лиги наций проходит с 23 по 27 июля в польском городе Лодзь. Действующими чемпионками соревнований являются итальянские волейболистки, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии.

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