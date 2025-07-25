Определились полуфинальные пары женской Лиги наций по волейболу

Вчера, 24 июля, завершились четвертьфинальные матчи женской Лиги наций по волейболу. Стали известны все участники 1/2 финала соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфинальными парами женского розыгрыша. Матчи за выход в финал пройдут завтра, 26 июля.

Волейбол. Лига наций — 2025. Женщины, 1/2 финала:

Польша — Италия;

Германия — Бразилия.

Ранее выступление на турнире завершили сборные Турции, Германии, США и Китая. «Финал восьми» женской Лиги наций проходит с 23 по 27 июля в польском городе Лодзь. Действующими чемпионками соревнований являются итальянские волейболистки, в прошлогоднем финале победившие сборную Японии.